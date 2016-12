Si wiere bereet tëscht der syrescher Regierung an der Oppositioun ze vermëttelen.



D'Evakuatioun vun de leschten Awunner aus dem Oste vun Aleppo kënnt nëmme ganz lues vun der Plaz. Wéi et vun de Vereenten Natiounen heescht, hätt déi syresch Regierung an aner Konfliktparteien hiren Accord fir 20 international a syresch Observateure ginn, déi d'Evakuatioun sollen iwwerwaachen. Engem Spriecher vun de Vereenten Natiounen no waart d'UNO awer nach op d'Autorisatioun fir Hëllefsliwwerungen an den Oste un Aleppo.



Zanter dem Ufank vun der Evakuatioun goufen no Donnéeë vum Internationale Comité vum Roude Kräiz ongeféier 25.000 Mënschen aus de leschte Rebellen-Quartieren bruecht. Dem syreschen Observatoire fir Mënscherechter no wieren eréischt 16.000 Mënschen evakuéiert ginn. Wéi et en Dënschden den Owend aus syreschen Arméikreesser geheescht huet, wier domadder ze rechnen, dass déi lescht Rebellen den Oste vun Aleppo an den nächste Stonne verloossen.