Schutzzonen an der Arktis an am Atlantik

Zesumme mat Kanada huet den amerikaneschen Nach-President grouss Deeler an der Arktis an am Atlantik fir Pëtrolsbuerunge gespaart, et sinn elo Schutzzonen. Lizenzen, déi et scho gëtt, sinn net betraff.Den Donald Trump ass jo e Verfechter vun der fossiller Energie - hien huet e Pëtrolsmanager zum Ausseminister gemaach - mä wéi et ausgesäit, gëtt et fir hie kaum Méiglechkeete fir d'Decisioun vum Obama réckgängeg ze maachen.