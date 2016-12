Berlin trotzt iwwerdeems dem Terror – a weist sech zimlech onbeandrockt no der Attack um Chrëschtmaart.

Internat.: Am meeschte gelies

Berlin ass mat senge 4 Milliounen Awunner eng oppe Stad a wëll dat och bleiwen.

Iwwer 60 Chrëschtmäert gëtt et an der Stad. En Dënschden hate se all, bis op eng Ausnahm, aus Solidaritéit zou. E Mëttwoch solle se nees opgoen. Op de Chrëschtmaart um Breitscheidplatz, wou d'Attack war, nach emol opgeet, ass nach net decidéiert.

De Bundesliga-Match vun Hertha doheem gëtt e Mëttwoch den Owend och wéi geplangt gespillt. De Match ofsoen ass keen Thema.

Och déi grouss Silvesterparty um Brandenburger Tor soll wéi geplangt sinn.

D'Sécherheetsmesuren op de Chrëschtmäert, déi goufen awer verschäerft. Net nëmmen zu Berlin, mä a ganz Däitschland. An och jo souguer hei am Land.