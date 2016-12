Deene betraffene Männer dreet eng liewenslaang Prisongsstrof. No Informatioune vun der australescher Police handelt et sech ëm chinesesch Staatsbierger.



D'Schëff war virun enger Woch an internationale Gewässer viru West-Australien entdeckt ginn. Lescht Freideg du gouf den Equipage festgeholl. Am Ganze goufen 186 Kilogramm Kokain saiséiert. Vu wou d'Droge koumen ass nach net gekläert.