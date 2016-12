Et ass awer elo nach un all Land ze decidéieren, wat als Schwéierverbriechen ze definéieren ass.

D'EU-Memberlänner kënnen Ubidder vun elektronesche Kommunikatiounsservicer net dozou zwéngen, fir Donnéeë generell ze halen. Dat huet den Europäesche Geriichtshaff um Mëttwoch de Mueren decidéiert. Dat europäescht Recht géif kee generaliséiert an ondifferenzéiert Konservéiere vun Daten zouloossen, well dat ganz prezis Réckschlëss op d'Privatliewe vun de Leit erlabe géif.



Just d'Lutte géint schwéier Kriminalitéit géif en Amëschen an d'Privatliewen zouloossen, an all anere Fall wär dat ze vill grave. E cibléiert Hale vun Donnéeë sollt och op dat Allernéidegst limitéiert ginn, esou d'Riichteren.

Eng Fro an deem Kontext ass déi, ob zum Beispill Polizisten, déi engem Drogenhandel op der Spuer sinn, elo kee Recht méi hunn, fir Accès zu Daten ze kréien.



Et wier awer elo un all Land fir selwer ze decidéieren, wat als Schwéierverbriechen ze definéieren ass a wat net, esou de Gilles Despeux, Presseattaché vum Europäesche Geriichtshaff.