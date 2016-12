Hien hat deen Ament italienesch Identitéitspabeiere bei sech.



Heisse Spur nenne se dat an Däitschland: an zwar soll den Attentäter vu Berlin en 23 Joer alen Tunesier sinn. Säin Numm ass bekannt a vläicht och, wou hien genee hier ass. An de Clou awer ass, firwat d' Enquêteuren dat alles elo wëssen ... am Attentats-Camion wier en Dokument fonnt ginn, ënner dem Chaufferssëtz. An do steet eben dësen Numm drop: Anis A., gebuer 1992 zu Tatouine a Süd-Tunesien; d'Dokument ass eng sougenannt Duldungsbescheinigung. Dat ass en Dokument, dat en Auslänner kritt, wann hien am Prinzip Däitschland verloosse misst, mä aus iergendwelleche Grënn geet dat net. D'Informatiounen iwwer hien iwwerschloe sech den Ament: hien hätt och nach eng aner Identitéit uginn a wier der Police wéinst coups et blessures bekannt. Wat richteg ass, gi mer da wuel e Mëttwoch am Laf vum Nomëtte gewuer.

Egal wéi, no deem Mann gëtt elo a ganz Däitschland gesicht. An et kann ugeholl ginn, datt iwwer hien alles bekannt ass, Gesiicht, Fangerofdréck an däers méi. Et freet ee sech natierlech, wéi dat Dokument am Camion leie bleiwe konnt. Eng Explikatioun kéint déi vu engem Duercherneen sinn, wéinst engem Kampf, deen et am Camion gouf. Nämlech tëschent dem entfouerte polnesche Camionneur an dem eigentlechen Attentäter.





++ Polizei sucht diesen Mann mit mehreren Identitäten: Anis A. und Ahmed A. ++ Zum Liveticker: https://t.co/KGVy9M9uBp pic.twitter.com/Lnh52wRdgc — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) December 21, 2016

Et schielt sech ëmmer méi dësen Oflaf vum Attentat eraus: den Täter huet de Camionneur nomëttes entfouert. Hien huet hie gezwonge mat him an de Camion ze klammen. An owes um 20 Auer ass de Camion dunn duerch de Chrëschtmaart gefuer. Deen Ament, heescht et, hätt de Pol nach gelieft – dat wier bei der Obduktioun vu senger Läich erauskomm, déi jo um Bäifuerersëtz louch. De Mann war erschoss ginn, ze soen während dem Attentat. An d'Enquêteuren huelen un, datt den Täter blesséiert war an hunn och schonn zu Berlin d'Spideeler no engem frësch Blesséierte mat Schnëtt-Wonnen duerchsicht.

Et schéngt also kéipweis Spure vun deem Mann ze ginn, also Faser-Spure vu senge Kleeder, Blutt, DNA-Spueren an eben dat Duldungsdokument. Dovun ofgesi gëtt et eng 500 Meldungen aus der Populatioun, vun deenen d'Enquêteuren der eng 80 als seriö ugesinn. Och un de Bewegungsprofiller vun den Handyen am Camion gëtt geschafft.

Am Resumé: sollt sech dat confirméieren, wat am Laf vum Dënschde Moien iwwert de jonken Tunesier erauskoum, dierft dee geschwë verhaft ginn.

An da kann ee sech op eng nach méi serréiert politesch Diskussioun gefaasst maachen. E geduldeten, arabeschen Auslänner als Attentäter – dat versprécht ... näischt Gutts.