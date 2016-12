Internat.: Am meeschte gelies

No enger Massevergëftung a Sibirien goufen elo 11 Persoune festgeholl, déi e Gemësch als Alkoholersatz solle verkaf hunn.Mëttlerweil sinn 61 Mënschen nom Konsum vun deem illegal produzéierten Kosmetikproduit gestuerwen. Si haten dorobber zeréck gegraff, well e méi bëlleg ass wéi Alkohol.Nach 40 Persoune ginn an de Spideeler behandelt.