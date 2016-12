Internat.: Am meeschte gelies

Géint 17.30 Auer ass den Täter mat engem sëlweregen Auto beim "Selbstbedienungskiosk" tëscht Kunkelborn a Ralingen stoe bliwwen an huet sech un der Geldkassett ze schafe gemaach.Der Police no waren net vill Suen an der Keess.De Kiosk selwer war deen Ament eidel.Den Täter hat säi Gesiicht mat engem Schal oder Duch verdeckt.Hiweiser si fir d'Kripo vun Tréier ënnert dem Telefon +49 651/9779-2258 respektiv -0.