BeNeLux-Minister am Irak

Flüchtlingscamp Hassan Sham (20.12.2016) Déi dräi Ausseministere vun de BeNeLux-Staaten hu sech d'Flüchtlingslager 30 Kilometer vu Mossul ugekuckt.

D'Stad Hassan Sham selwer gouf vum IS am Joer 2014 komplett zerstéiert. Eng 1.00 Familljen hunn dee Moment do gelieft.