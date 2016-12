Internat.: Am meeschte gelies

Den Text ass e Mëttwoch mat 105 Stëmmen acceptéiert ginn. Et gouf 15 Nee-Stëmmen an 52 Enthalungen. En Aarbechtsgrupp soll elo Beweiser sammele fir Krichsverbriechen. Dat ass den éischte Schratt, fir datt enges Daags Krichsverbrieche vun der internationaler Justiz behandelt ginn.

De syreschen UN-Ambassadeur sot, déi Decisioun géif géint d'UN-Charta verstoussen an et wär eng Amëschung an déi intern Affaire vun engem Land.

De Biergerkrich a Syrien dauert scho bal 6 Joer. Iwwer 310.000 Mënsche si gestuerwen a Millioune vu Leit aus Syrien verdriwwe ginn.

D'Evakuéierung vun Aleppo ass iwwerdeems esou gutt wéi ofgeschloss.

Bei vill Schnéi sinn e Mëttwoch 1.500 Mënsche mat 20 Bussen aus der Stad eraus bruecht ginn, donieft hunn och knapp 4.000 Rebellen d'Stad verlooss. Op d'mannst 25.000 Leit sollen Aleppo elo verlooss hunn. Arméiert Gruppen haten d'Stad zanter 2012 belagert.