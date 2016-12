Si geheien deenen dräi Konzerner vir, Dschihadistenorganisatioun IS ënnerstëtzt ze hunn. D'Famillje vun dräi Affer reprochéiere souwuel Facebook wéi och Google an Twitter, dass si et dem IS, wëssentlech an ouni ëmzekucken erméiglecht hätten, déi sozial Netzwierker ze notze fir Dschihadisten ze rekrutéieren, u Suen ze kommen a Propaganda ze verbreeden. Duerch dës Form vu Support wier et der Organisatioun méiglech gewiescht terroristesch Attacken duerchzeféieren. Déi eenzel Famillje fuerdere Schuedenersatz.



Am Juni dëst d'Joer hat e 29 Joer ale Mann, an engem Homosexuelle-Club zu Orlando ronderëm sech geschoss a 50 Mënsche mat an den Doud gerappt. De Fils vun afghaneschen Immigranten hat sech zum IS bekannt.