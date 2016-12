X

Dat war eng vun de Froen, déi sech och Mataarbechter vun der Caritas gestallt hunn, elo sou kuerz virun den Chrëschtdeeg. D’Äntwert vun de Kollegen a Syrien war ganz däitlech.

Natierlech solle mir Chrëschtdag féieren an och genéisse. Dofir hunn d’Mataarbechter an och déi Concernéiert op der Plaz vill Respekt, erkläert de Michael Feit, Responsabel vun der internationaler Cooperatioun bei der Caritas.



Fir si war et wichteg ze soen "denkt un eis". Dir kënnt Chrëschtdag a Rou feieren, mä vergiesst eis net. Et ass awer net domadder gedoen, fir 20 oder 1.000 Euro ze spenden, wat wuel wichteg ass fir d'Caritas an déi Concernéiert op der Plaz, mä et ass genau esou wichteg, un d'Leit dohannen ze denken a sech fir hir Situatioun z'interesséieren.



D'Caritas huet eng 64 syresch Mataarbechter op der Plaz. D'Prioritéit ass, fir de Leit fir d'éischt een Dag iwwer dem Kapp ze ginn, e klengen Uewe mat Mazout, Decken, Matrassen, Këssen a Wantergezei. Da ginn et awer och Saachen, déi all Dag gebraucht ginn, wéi Iessen a Gedrénks, ronn 15.00o waarm Iesse pro Dag gi vun der Caritas verdeelt.



Zanter de schwéier Attacken op Aleppo lescht Woch ass d'Situatioun fir Hëllefsorganisatioune wéi d'Caritas nees immens schwiereg ginn. An de leschten 3 Deeg si ronn 3.000 Familljen ukomm, déi nach supplementär musse versuergt ginn. Wann dat esou weider geet, geet et net méi laang duer. Aktuell huet een nach Reserven, vu Suen a Gidder, bis Mëtt Januar. An dëser Situatioun heescht dat awer fir d'Leit, datt een ëm Chrëschtdag d'Ratioune méi kleng muss maachen.



Par Rapport zu aneren Organisatiounen huet d'Caritas als Lëtzebuerger ONG virun allem de Virdeel, datt een d'Sue aus dem Grand-Duché aus direkt a Syrien ka schécken. Dofir kënnt och all Euro, deen hei gesammelt gëtt, op de Plazen a Syrien un, wou se gebraucht ginn.

Am Nordoste vu Syrien huet et an de leschten Deeg iwwerdeems och geschneit. D’Keelt mécht de Leit ze schafen an och fir d‘Hëllefsorganisatiounen ass de Klima eng Erausfuerderung. Et feelt nämlech riets an lénks un waarmen Decken a Wantergezei. De 15. Januar ginn d’Ressourcen op een Enn an fir den Leit op d’mannst eng waarm Moolzecht den Dag kënnen ze garantéieren, braucht d’Caritas elo dréngend Donen.

