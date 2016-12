© Douane Koblenz

Am Raum Prüm/Lüttich huet d'Douane vu Koblenz um Mëttwoch 400 Gramm Kokain fonnt.Um Mëttwoch den Owend géint 22.30 Auer, hunn d'Beamte vun der Douane en Auto mat engem saarlänneschen Nummereschëld kontrolléiert, wou italienesch Staatsbierger dra souzen.

Déi zwee Männer hunn uginn, dass se vu Lüttich kommen, se hätten do no enger Wunneng gesicht. D'Beamten hunn do gefrot, ob si iergend eng illegal Substanzen dobäi hätten, wat si awer allen zwee mat nee beäntwert hunn.



Bei der Kontroll vum Gefier, huet ee vun de Beamte Kraazspueren virum Setz bei de Féiss gesinn. Nodeems en d'Verkleedung, déi ganz lacker war, erofgerappt hat, ass eng Tiitchen zum Virschäin komm. Ee vun de Männer huet do zouginn, dass et Kokain wier, wat en Test vun der Douane och méi spéit bestätegt huet.



Wou déi zwee Männer do nach duerchsicht goufen, hunn d'Beamten och nach Marihuana fonnt an eng weider Tiitche mat Kokain.



Op d'Demande vum Parquet vun Tréier, gouf vum zoustännege Riichter Untersuchungshaft géint déi zwee Männer ugeuerdent.