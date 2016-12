D'Chrëschtmetten ginn e Samschdeg um 21h30 an den Urbi et Orbi gëtt um Sonndeg um 12 Auer live op RTL.lu an op der App am Livestream gewisen.

Mat de Chrëschtmetten e Samschdeg um 21h30 am Péitersdoum ass zu Roum den Optakt vun de Feierlechkeete fir Chrëschtdag. Mat Gleewegen aus der ganzer Welt erënnert de Poopst Franziskus, während enger feierlecher Mass, un d'Gebuert vu Jesus Christus virun 2.000 Joer zu Betlehem.



E Sonndeg op Chrëschtdag liest de Poopst Franziskus säi Chrëschtmessage vir, dono verdeelt de Poopst dann de Seegen "Urbi et Orbi" (also fir d'Stad, dat heescht Roum, an den Äerdkrees, also d'ganz Welt) op der Péitersplaz. No de Chrëschtmetten ass dëst den zweeten Héichpunkt vun de Feierlechkeeten fir Chrëschtdag.



Op Chrëschtdag de Sonndeg, 25. Dezember iwwerdroe mir de Seegen "Urbi et Orbi" vun 12 Auer un op RTL.lu an op der App.