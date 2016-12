Déi zwee Bridder am Alter vun 28 an 31 Joer gi verdächtegt, en Attentat op de groussen Akafszenter CentrO zu Oberhausen preparéiert gehat ze hunn. Dat huet d'Police vun Essen an der Nuecht op e Freide bekannt ginn. Wéi et heescht, géif mat Héichdrock enquêtéiert ginn, fir erauszefannen, wéi wäit d'Preparative scho waren an ob nach aner verdächteg Persounen dru bedeelegt sinn.