Wéinst der Bankekris an Italien huet d'Regierung zu Roum ee Rettungspak an Héicht vu bis zu 20 Milliarden Euro decidéiert.

De Premierminister Gentiloni huet en der Nuecht op e Freide bekannt ginn, dass d'Regierung en Dekret fir e Rettungsplang ugeholl huet. De Pak a Milliardenhéicht soll d'Banke virum Kollaps retten an de Clienten hir Depoten ofsécheren. Déi italienesch Banke sëtzen op faule Kreditter an Héicht vun am Ganzen 360 Milliarden Euro.