Déi lescht Rebelle vun der Oppositioun an Zivilisten hunn en Donneschden den Owend bei äisegen Temperaturen déi lescht Rebelle-Quartieren am Oste vun der Stad verlooss - dat mellen déi staatlech Noriichtenagence Sana an de syreschen Observatoire fir Mënscherechter. Domadder steet déi bal komplett zerstéiert Stad Aleppo nees fir d'éischte Kéier zanter iwwer véier Joer ënnert der kompletter Kontroll vun de Regierungstruppen.



Den Assad a seng Alliéiert kontrolléieren domadder nees all déi grouss Stied vum Land. Déi symbolesch a strategesch wichteg fréier Handelsmetropol Aleppo war während dem Konflikt am heftegsten ëmkämpft. De Biergerkrich a Syrien ass domadder awer nach net eriwwer. D'Land ass weiderhin an Territoiren tëscht Regierung, Kurden, diversen Rebellen an der Terrormiliz IS ënnerdeelt.