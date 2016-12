Internat.: Am meeschte gelies

Soulaang, bis d'Welt bei den Atomwaffen raisonnabel gëtt, sou den Donald Trump.



Den zukünftegen US President hat schonn am Wahlkampf eng Stäerkung vum Militär annoncéiert. Den amerikaneschen Arsenal zielt geschate 7.000 Atom-Sprengkäpp, Russland huet e puer honnert méi. De Pentagon plangt d'Erneierung oder d'Modernisatioun vun dräi Atom-Komponenten. Et sinn dat déi Interkontinental Rakéiten, d'U-Booter a Militärfliger.