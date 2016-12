Op d'mannst 24 Ziviliste koumen ëm d'Liewen, nodeems d'Tierkei am Kader vun hirer Offensiv géint den IS Loftattacken op d'IS-Héichbuerg Al-Bab geflunn ass.

Nieft deenen op d'mannst 24 Ziviliste sollen och 16 tierkesch Zaldote gestuerwe sinn. D'Tierkei hat am August eng Buedemoffensiv a Syrien lancéiert, mat där si d'Rebellen ënnerstëtzt. Den Alliéierte war et gelongen, den IS vun der tierkesch-syrescher Grenz ewech ze drécken. Dat nächst Zil ass d'Zeréckerueweren vun der Stad Al-Bab.