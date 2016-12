Wéi et vun Experten vun der Weltgesondheetsorganisatioun heescht, wier den Impfstoff an engem kanadesche Laboratoire entwéckelt ginn a gouf d'lescht Joer am westafrikanesche Guinea getest. Vun deene 6.000 Persounen, déi domadder geimpft goufen, hätt sech d'lescht Joer keen infizéiert, sou d'Experten vun der WHO. Dogéint wier awer bei 23 Patienten Ebola nogewise ginn, déi net geimpft waren. Dat géif weisen, dass den Impfstoff extrem effizient ass an eng bis zu honnertprozenteg Efficacitéit kéint areechen.



Guinea war dat Land, an dem den Ebola-Virus am Dezember 2013 fir d'éischte Kéier ausgebrach war. Duerch d'Epidemie sinn der WHO no bal 29.000 Fäll a verschiddene Länner registréiert ginn. Ronn 11.300 Mënsche sinn dru gestuerwen.