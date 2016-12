De Mann war mat just enger Hand op d'Welt komm. Wéi et heescht, ass dëst déi éischt Transplantatioun vun enger ieweschter Extremitéit bei engem Erwuessene mat dëser ugebuerener Deformatioun, sou de Chef-Chirurg vun der Universitéitsklinik vu Breslau. Ähnlech Interventioune si bis ewell just bei neigebuerene siameseschen Zwillingen an Indonesien an a Kanada duerchgefouert ginn, souwéi Patienten deenen hir Hänn hu mussen amputéiert ginn.