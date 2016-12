Duerch direkt e puer Attentater vum IS am Norde vum Irak koumen no Informatioune vun der Arméi op d'mannst 23 Mënschen ëm d'Liewen.

Am Ganze wieren dräi Autosbommen op engem Maart ëstlech vu Mossul detonéiert. Dobäi sollen op d'mannst 15 Zivilisten an 8 Poliziste mat an den Doud gerappt gi sinn. Den IS huet déi dräi Selbstmordattentater revendiquéiert. Do virdru ware während enger Attack zu Mossul véier humanitär Mataarbechter an op d'mannst 7 Zivilisten ëm d'Liewe komm. Bannent 48 Stonne goufen donieft während zwou Attacke bal 40 Persoune blesséiert.