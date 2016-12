Et ass ee gewaltege Montant, deen d'Schwäizer Bank Crédit Suisse muss an den USA op den Dësch bliederen.

Wéinst Virwërf am Zesummenhank mat faulen Hypothéikekreditter, muss d'Bank elo ëmgerechent iwwer 5 Milliarden Euro un Entschiedegunge bezuelen. Dat huet déi amerikanesch Justiz decidéiert. Ronn 2,5 Milliarden Dollar muss de Crédit Suisse u Strof un den amerikanesche Justizministère bezuelen, de Recht vum Montant ass virgesinn fir déi betraffe Clienten ze entschiedegen.



Just e puer Stonne virdrun hat schonn Deutsche Bank een Accord mat den amerikaneschen Autoritéiten am Sträit ëm faul Hypothéikekreditter bekannt ginn. D'Bank huet sech dozou engagéiert ronn 3 Milliarden Dollar u Strof ze bezuelen. Iwwer 4 Milliarde si fir Entschiedegunge virgesinn.



Déi amerikanesch Autoritéite geheien enger ganzer Rei vu grousse Banke vir, Investisseure jorelaang iwwert d'Risike vu Wäertpabeiere getäuscht ze hunn, déi hypothekéiert waren. Keefer vun dëse komplexen Investissementer hu Verloschter a Milliardenhéicht mussen astiechen, wéi den amerikaneschen Immobiliemarché kollabéiert ass.