An der norditalienescher Stad Mailand ass et an der Nuecht op e Freideg zu enger Schéisserei komm.Géint 3 Auer ass den Anis Amri op der Piazza I Maggio virun der Gare Sesto San Giovanni bei enger Kontroll erkannt ginn, hie soll direkt eng Waff gezunn hunn a wier doropshi vun der Police erschoss ginn.Den Anis Amri gëtt jo responsabel gemaach fir déi bluddeg Camionsattack de leschte Méindeg den Owend op e Chrëschtmaart zu Berlin. 12 Persoune waren ëm d'Liewe komm an 48 deels schwéier verwonnt ginn, wéi e Camion duerch Stänn an iwwer Leit gefuer ass.Europawäit war nom Verdächtege gesicht ginn.Bei der Schéisserei zu Mailand gouf ee Beamte liicht blesséiert.De Gesichte soll via Frankräich an Italien agereest sinn.Antëscht ass seng Identitéit och confirméiert. Duerch Fangerofdréck hätt den Anis Amri kënnen identifizéiert ginn.