Am Kongo huet ee sech op eng Iwwergaangsléisung gëeenegt. De President Jospeh Kabila soll bis Enn 2017 am Amt bleiwen. E Méinden war säin zweet a lescht Mandat als President ofgelaf. Neiwahlen sollten et awer eréischt zu engem méi spéideren Zäitpunkt sinn. Dofir waren vill Leit op d’Strooss gaang. Eleng an de leschten Deeg si 40 Persounen bei de Protester ëmbruecht ginn. Iwwert 460 goufe festgeholl. Wéinst der Situatioun am Kongo hat d’ONU sech ganz besuergt gewisen.