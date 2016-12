An enger Resolutioun huet de Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen en direkte Stopp vum Bau vu Siidlungen am Westjordanland gefuerdert.

De Sécherheetsrot vun de Vereenten Natiounen

Israel soll also keng Wunnenge méi bauen an de Gebidder vun de Palästinenser.Iwwerraschend un der Resolutioun ass, dass d'USA sech enthalen an net vun hirem Veto-Recht Gebrauch gemaach hunn.Déi aner 14 Memberlänner vum Conseil hu fir d'Resolutioun gestëmmt. Den israelesche Premier huet an enger éischter Reaktioun annoncéiert, dass säi Land d'Resolutioun op alle Fall net wäert respektéieren.Déihuet dëse Vote als eng historesch Victoire gefeiert. Dëse Vote am Sécherheetsrot wier een haarde Schlag an d'Gesiicht fir Israel a seng Siidlungspolitik, sou ee Spriecher vum Palestinenserpresident Mahmud Abbas. Si géif weisen, dass déi international Communautéit fir eng Zwee-Staate-Léisung ass. Den UNO Generalsekretär Ban Ki Moon huet vun engem wichtege Schrëtt geschwat, mat dem den heegste Gremium vun de Vereente Natioune géif weisen, dass d'Visioun vun zwee Staaten nach ze realiséieren ass.Den zukünftegen amerikanesche Presidenthuet d'Enthalung vun den USA beim Vote kritiséiert. Op Twitter huet hie geschriwwen, dass Decisioun vum nach President Barack Obama keen Afloss op seng Noost-Politik wäert hunn. Wat d'Vereenten Natioune betreffen, wäert nom 20. Januar alles anescht sinn, sou den designéierten US-President. Den Trump hat sech am Virfeld kloer fir ee Veto ausgeschwat.Et ass fir d'éischte Kéier zanter ville Joren, dass d'USA eng Israel-kritesch Resolutioun passéiere gelooss hunn. D'Reaktiounen hunn net laang op sech waarde gelooss.sot, dass d'USA hiren eenzege Frënd am Mëttleren Osten am Stach gelooss hunn. Dat wier keng Resolutioun géint d'Siidlungspolitik mä eng Anti-Israel-Resolutioun géint dat jüddescht Vollek.

„Et ass eng Resolutioun, déi an d'Geschicht ageet an déi och net méi réckgängeg ze maachen ass, wéi verschidde Leit dat op Twitter fuerderen“ dat sot den Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn am Interview op eiser Antenn. Wat internationaalt Recht ugeet wären elo 3 Saachen a Stee gemeesselt. Éischtens wären d'Grenze vu 67 elo ze respektéieren, mat Israel op der enger Säit an Palestina op der anerer Säit. Zweetens misst d'Jerusalem elo als Haaptstad vun deenen 2 Länner gëllen.





De Jean Asselborn



An et wär fir d'éischte Kéier, zanter 1980, eng ganz staark Condamnatioun vun der Siidlungspolitik. Op der anerer Säit dierft een awer och net negligéieren, dass déi palestinensesch Autoritéiten elo opgefuerdert sinn, alles ze maache fir all Terrorakten aus den Territoiren eraus ze verhënneren, sou nach den Lëtzebuerger Ausseminister.

Trotz dem jorelaangehuet de Weltsécherheetsrot iwwerdeems ee Waffenembargo a Sanktioune refuséiert. Just siwen vun de 15 Memberen am Conseil hu fir eng Resolutioun gestëmmt, déi d'USA deposéiert haten. Si hat ënnert anerem d'Afréiere vu Verméigen an ee Reesverbuet fir Vertrieder vun der südsudanesescher Regierung an der Oppositioun virgesinn. De Biergerkrich, den Enn 2013 ausgebrach war, huet schonn Zéngdausenden Affer gefuerdert. Ronn 2,5 Millioune Leit si virun der Gewalt geflücht.