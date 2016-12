Dausende vu Gleeweger ginn dofir erwaart. Et ass fir d'véierte Kéier, dass den aktuelle Chef vun der kathoulescher Kierch d'Feierlechkeete fir Chrëschtdag am Vatikan zelebréiert. Och zu Betlehem ginn traditionell d'Chrëschtmette gefeiert. Um Sonndeg de Mëtteg um 12 Auer da schéckt de Poopst vun der Logia vum Péitersdoum aus säi Message fir Chrëschtdag an d'Welt a gëtt de feierleche Seegen Urbi et Orbi. D'Péitersplaz zu Roum, déi fir Chrëschtdag dekoréiert ass, steet dëst d'Joer och am Zeeche vun der Flüchtlingskris. An der Krëppchen gouf ee maltesescht Fëscherboot opgeriicht.