Als Reaktioun op d'Attentat vu Berlin fuerderen däitsch Politiker, dass Persounen, vun deenen eng Gefor ausgeet, méi séier aus dem Land ausgewise ginn. Och den Anis Amri ass do drënner gefall. Hie war de leschte Méindeg mat engem Camion an ee Chrëschtmaart gerannt. 12 Mënsche koumen ëm d'Liewen, 53 goufen deelweis liewensgeféierlech blesséiert. Um Freideg gouf hien an Italien vu Polizisten erschoss. Iwwerdeems lafen d'Enquête weider op Héichtouren.

Een dovun wär den Neveu vum 24 Joer alen Amri, deen an der Nuecht op e Freideg zu Mailand vun der Police erschoss gouf, dat mellt den tuneseschen Inneminister. Dee Mann huet och zouginn, via eng kryptéiert Neiegkeeten-App a Kontakt mat sengem Monni an Däitschland gestanen ze hunn, deen him regelméisseg och Suen geschéckt hätt. Déi dräi Verdächteg wären Membere vun enger "Terror-Zell", déi mam Amri a Kontakt stoung.Iwwerdeems ginn d'Enquêten iwwer d'Feierdeeg mat allen Moyene weider. D'Haaptfro ass nach ëmmer, ob den Amri eleng agéiert huet oder mat Komplizen a firwat de presuméierten Attentäter an Direktioun Italien ënnerwee gewiescht ass. Wéi Focus schreift, ginn déi däitsch Sécherheetsautoritéiten dovunner aus, dass hien an Italien wollt ënnerdauchen. Hie war schonn 2011 als Flüchtling aus Tunesien iwwert d'Mëttelmier op Lampedusa komm.Frankräich huet iwwerdeems Medieninformatiounen, deemno den Anis Amri iwwer Frankräich an Italien soll gereest sinn, nach net confirméiert. Den Inneminister Bruno Le Roux huet zu Paräis op d'Enquête vum Parquet higewisen. Eng italienesch Noriichtenagence hat gemellt, dass de Mann vu Chambéry op Turin gefuer war. Do hätt hien den Zuch op Mailand geholl.Dehuet sech an engem Interview mat der "Welt am Sonntag" op e Neits dofir staark gemaach, eng Iewescht Grenz fir Demandeurs d'Asyl anzeféieren. Sollt hien d'Bundestagswahl 2017 gewannen, géif hie jiddwerfalls eng Limitatioun aféieren, sou de bayresche Ministerpresident. Hien huet an dem Kontext ee Chiffer vun 200.000 Flüchtlingen d'Joer genannt. Weider huet den Horst Seehofer Accorde mat de Staaten an Nordafrika gefuerdert, fir d'Demandeurs d'Asyl méi séier kënnen dohinner zeréck ze bréngen, wann hir Demande refuséiert gëtt.An senger Chrëschtdags-Ried rifft dezu méi Zesummenhalt an engem weiderhi mënschleche Mateneen an Däitschland op. Dat geet ervir aus engem Dokument.dat schonn am Viraus iwwer seng Ried publizéiert gouf. No der Angscht an der Roserei, déi d'Attentat zu Berlin ausgeléist huet, wär et wichteg de Gruef bannent eiser Gesellschaft net nach méi déif ze maachen. D'Attack mat engem Camion hätt vill Leit verstéiert, mee wann een genee géing kucken, da géing een gesinn, dass d'Leit méi no beienee geréckelt sinn, sou nach den Joachim Gauck.