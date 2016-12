D'Maschinne war zu Sotschi am Süde vu Russland gestart. Wéi et aus dem Verdeedegungsministère zu Moskau heescht, souzen 91 Persounen am Fliger, dorënner 8 Leit Equipage. Den Alexandrow-Chouer sollt a Syrien fléien, fir op der russescher Militärbasis bei Latakia ee Neijoerschconcert ze ginn. U Bord waren och néng Journalisten. Ongeféier zéng Kilometer nom Start ass de Fliger iwwert dem Mier vum Radar verschwonnen. De President Wladimir Putin gouf direkt iwwert de Virfall informéiert. Virun der Küst vu Sotschi goufen an tëscht Stécker vum Fliger lokaliséiert.

Et sief drun erënnert, dass Russland zanter Hierscht 2015 am Syrien-Krich op Säite vum President Baschar al-Assad kämpft. Déi russesch Arméi war ënnert anerem un der Offensive vun de syresche Regierungstruppen zu Aleppo bedeelegt.