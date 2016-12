Augsburg ass am Ausnamezoustand. Eng Bomm muss entschäerft ginn. Moies hunn d'Leit Zäit fir hir Wunnengen ze verloossen. Duerno ass et un den Experten vum Deminage, fir déi 1,8 Tonne schwéier Bomm onschiedlech ze maachen. Et handelt sech ëm eng britesch Loftminn, déi vill méi grouss ass wéi eng klassesch Fligerbomm. Bomme vun dëser Envergure ginn nëmme ganz seele fonnt. Wéi et vun engem Spriecher vun der Police heescht, verleeft d'Evakuatioun bis ewell no Plang. Ronn 4.000 Polizisten, Zaldoten an Secouristen sinn am Asaz. Elleng 900 Beamten kontrolléieren no der Evakuatioun, ob och effektiv jiddereen seng Wunneng verlooss huet. D'Entschäerfung vun der Bomm kann e puer Stonnen daueren.