Vill hu vu Krich, Ängschten a vun ëmmer méi groussen Differenzen tëscht de Reliounen an der Gesellschaft geschwat. Aus Angscht virun islamisteschen Attentater hu vill europäesch Stied Chrëschtdag ënner verschäerfte Sécherheetsmesure gefeiert.Am Péitersdoum zu Roum huet de Poopst Franziskus op Hellegowend déi 1,2 Milliarden Katholiken weltwäit opgeruff Matgefill ze hunn mat all de Kanner déi Affer vu Krich a Flucht sinn a keen Daach iwwert dem Kapp hunn. Vill Kanner missten haut a Bunkere sëtzen, fir sech virun de Bombardementer ze schützen. Vill géifen der amplaz Spillsaachen, Waffen an den Hänn halen.Haut op Chrëschtdag gëtt de Poopst vun der Logia vum Péitersdoum aus de Seegen Urbi et Orbi.Och de Chef vum, den Äerzbëschof Pierbattista Pizzaballa huet Hëllef fir d'Flüchtlingen, déi an Nout sinn, gefuerdert. Mir géife fäerten virun dem Friemen, den un eis Dier klappt oder un de Grenze fir an eis Länner steet. Bei dëser Mass dobäi war och de Palestinenserpresident Mahmud Abbas, ee Moslem.Och de geeschtleche Chef vun denden Äerzbëschof vu Canterbury Justin Welby, huet a sengem Message fir Chrëschtdag vun enger gespléckter Welt geschwat. Fir d'Enn vum Joer 2016 si mer an enger Welt, déi manner previsibel ass a vun Angscht an Differenzen iwwerschwemmt gëtt.Zuhunn sech d'Chrëscht op hir éischt Chrëschtfeier zanter laangem preparéiert. Membere vun der kathoulescher Minoritéit hu probéiert déi zum Deel zerstéiert Kierch Sankt Elias an der Alstad vun Aleppo deelweis an d'Rei ze setzen fir déi éischt Chrëschtmetten zanter fënnef Joer.Och amzu Bartalla bei Mossul huet déi kathoulesch Communautéit hiren éischte Chrëschtdag gefeiert, nodeems den IS d'Stad virun zwee Joer eruewert hat an an tëscht nees befreit ass.Villhu Chrëschtdag ënnert dem Androck vum Attentat vu Berlin gefeiert. An der däitscher Haaptstad hunn Awunner an Touristen um Chrëschtmaart den Affer vun e Méindeg geduecht. D'Autoritéiten sichen iwwerdeems ënner Héichdrock no méigleche Komplizen vum presuméierten Attentäter Anis Amri.Zu Mailand wou den Amri e Freideg während enger Policekontroll erschoss gi war, ware ronderëm den Doum schaarf Sécherheetsmesure getraff ginn.A Frankräich waren iwwerdeems 91.000 Polizisten, Gendaarmen an Zaldoten viru Kierchen, Chrëschtmäert an aneren ëffentleche Plazen am Asaz.