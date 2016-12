An enger repräsentativer Ëmfro vum Meenungsfuerschungsinstitut YouGov fir dpa hunn sech 60% vun de Leit, déi gefrot goufen, fir eng verstäerkte Videoiwwerwaachung ausgeschwat.De Chrëschtmaart zu Berlin wou d'Attentat geschitt ass, gouf net vun der Police mat Kameraen iwwerwaacht. De Senat vu Berlin huet allerdéngs net wëlles d'Iwwerwaachung duerch Kameraen auszebauen, obwuel déi däitsch Regierung een entspriechende Gesetzprojet ugeholl huet.Den däitschen Inneminister Thomas de Maizière mécht elo Drock an huet de Berliner Senat opgefuerdert seng Positioun dréngend ze iwwerdenken. Hien huet an engem Interview mat der Bild am Sonntag drop higewisen, dass d'Regierung e Mëttwoch ee Gesetz ugeholl hätt, dat d'Videoiwwerwaachung op ëffentleche Plazen erliichtert an domadder ee wichtege Beitrag an der Lutte géint d'Kriminalitéit leescht.An der Ëmfro hunn sech donieft 73% vun de Leit dofir ausgeschwat, dass d'Police personell muss opgestockt ginn an 61% wënschen sech, dass d'Beamte besser equipéiert sinn. All zweeten ass iwwerdeems der Meenung, dass déi däitsch Arméi méi Kompetenze bei Terrorattentater misst kréien. Bis ewell ass et esou, dass Zaldoten just dann bei Attentater an den Asaz kommen, wann d'Police ëm Hëllef freet.Ronn 200 Mënsche hunn angéint de Retour vun tuneseschen Dschihadisten an d'Land protestéiert.Demonstranten hate sech virum Parlament zu Tunis versammelt an hate Plakater bei sech, op deene stoung "Maacht dem Terrorismus Dieren zou" oder "Keng Toleranz, kee Retour". Demonstratioun war eng Reaktioun op dat déidlecht Attentat zu Berlin, dat op de Kont vum Tunesier Anis Amri soll goen.Déi nach jonk Demokratie Tunesien ass nom arabesche Fréier 2011 engersäits eng Base fir Dschihadisten an anerersäits awer och Zil vun Terroriste ginn. Déi meescht auslännesch Extremisten, déi sech Terrorgruppen a Syrien, an Irak an a Libyen ugeschloss hunn, kommen aus Tunesien.