Hie sot dass wäit iwwert de Februar eraus Kontrollen duerchgefouert ginn. Fir wéi vill Méint, ass nach net gewosst. Dat sot den CDU Politiker am Interview mat der Bild am Sonntag. Fir den Ament wier jiddwerfalls nach keen Enn en Vue. Kritik aus Éisträich huet den Thomas de Maizière zeréck gewisen. Déi éisträichesch Intressien géife respektéiert ginn. Et géif een d'Kontrollen der Situatioun upassen a Récksiicht op d'Wirtschaft, Touristen an de Verkéier an der Grenzregioun huelen.Den däitsche Minister wëll eegenen Aussoen no d'Kontrollen eréischt dann zeréck schrauwen, wann d'EU-Baussegrenzen ofgeséchert sinn respektiv d'EU Länner genuch Strukturen fir Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Nieft Däitschland kontrolléieren aktuell och Éisträich, Dänemark, Schweden an Norwegen hir Grenzen.