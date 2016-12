Internat.: Am meeschte gelies

Hien hätt säin Affekot domadder chargéiert, déi néideg Schrëtt ze entaméieren, sou de Republikaner an enger schrëftlecher Deklaratioun. Ëmhaten et ëmmer nees Kontroverse ginn. Ausléiser war een Artikel vun der Washington Post iwwert d'Praktike vun der Fondatioun. Sou solle Spenden fir Geriichtsprozesser am Kader vum Trump senge Geschäfter benotzt gi sinn.