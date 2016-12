Et war ee wichtege Schrëtt am Kampf géint den Terrorismus, sou den iranesche President Hassan Ruhani.

Dat nodeems d'Rebellen aus der syrescher Stad Aleppo verdriwwe goufen. "D'Victoire vun der syrescher Arméi ass ee klore Message, dass Terroristen hir Ziler net kënnen areechen", soll de Ruhani no Informatiounen vun iraneschen Staatsmedien an engem Telefonsgespréich mam Wladimir Putin gesot hunn. De russesche President huet vun enger grousser Victoire am Kampf géint den internationalen Terrorismus geschwat.Moskau an Teheran sinn Alliéierter vum syresche Staatschef Baschar al-Assad. D'Kooperatioun tëscht Russland an dem Iran a Syrien geet dann och virun, sou de Putin. Béid Politiker hu Friddensgespréicher fir Syrien annoncéiert, déi am Kasachstan sollen iwwert d'Bühn goen. Detailer goufe keng genannt.