De Weltsécherheetsrot hat e Freiden jo unanime fir eng Resolutioun gestëmmt, déi d'Siidlungen an de besate Gebidder condamnéiert. D'Ambassadeuren vun all de concernéierten Staaten goufen elo an den Ausseministère zu Tel Aviv bestallt. D'Resolutioun war jo réischt méiglech ginn, well d'USA sech fir déi éischte Kéier iwwerhaapt enthalen hunn, amplaz Veto anzeleeën.