De 26. Dezember virun 12 Joer hunn e Séibiewen an Tsunamien am indeschen Ozean méi ewéi 220.000 Mënsche mat an den Dout gerappt.

Familljemembere vun den Affer biede virun de Massegriewer. © AFP

14 Länner ware betraff, woubäi d'Situatioun an Indonesien am Schlëmmste war. Do waren iwwer 170.000 Leit gestuerwen.Um Méindeg ware grouss Gedenkzeremonien an de betraffene Länner. An der indonesescher Provenz Banda Aceh hunn dausende Leit sech versammelt, fir ënnert anerem Blummen op d'Massegriewer ze streeën.