Vill Leit hate kee Stroum a vill Stroossen hu misste gespaart ginn. 300'000 Leit hu sech misste virum Stuerm a Sécherheet bréngen. Et si Wand-Spëtzte vu bis zu 200 km/h notéiert ginn.Och zu Manila, der Haaptstad vun de Philippinnen, bereet ee sech elo op den Taifun vir, deen am Laf vum Dag do antreffe kéint. Dono sollt en, wann de Wand net dréint, a Richtung China weider zéien.