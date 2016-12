© AFP (Archiv)

Am Bundesstaat Guerrero hu Membere vun enger Gang 7 Leit erschoss, si haten eng Familljefeier gestiermt. Am Bundestaat Chihuaha goufe 9 Leit ëmbruecht, ënner anerem 3 Fraen, déi virum Dout gefoltert goufen. Am Staat Michoacán goufen dem Parquet no 6 ofgetrennte Käpp fonnt.Mexiko gehéiert zu deene Länner op der Welt, wou am meeschte Leit ëmbruecht ginn. Zënter 2006 si méi ewéi 170.000 Mënschen Affer vun engem Gewaltverbrieche ginn. 28.000 Leit gi vermësst.