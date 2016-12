Russesch Poliziste virum Kreml © AFP (Archiv)

Bis zu 3000 Leit hu missten aus dem Metro zu Moskau evakuéiert ginn, wéinst engem Bommenalarm. Betraff waren d'Statiounen Kazansky, Leningradsky a Yaroslavsky, sou déi russesch Norichtenagence Ria Novosti. Déi dräi Statioune léien no beieneen a sinn e wichtege Punkt am Beruffstrafic an der russesche Haaptstad. Dausende vu Mënsche benotzen se all Dag, fir op hir Aarbecht ze kommen.





Weider Detailer feelen am Moment nach.