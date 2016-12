© AFP (Archiv)

Déi leschte Woch goufen an der Tierkei iwwer 1.600 Persounen verhaft, well si reprochéiert kréien, Kontakt mat Extremistegruppen ze hunn. Déi meescht dovunner sollen dem Mouvement vum Priedeger Gülen nostoen, deen am Exil an den USA wunnt. Anerer kruten virgehäit, mam islamesche Staat ze sympathiséieren.Iwwert 500 vun den 1.600 Verdächtege koumen an d’Untersuchungshaft.D’Operatioun vun den Sécherheetsautoritéiten hu vum 19. Dezember bis de 26. Dezember gedauert. Ënnert anerem wiere bei den Ausernanersetzungen 4 Terroristen ëmbruecht ginn. Iwwert 2.000 illegal Migranten an 29 Schlepper goufe verhaft.