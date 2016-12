Zanter dem Summer probéiert d'Tierkei d'Belagerung vun Al Bab ze duerchschloen. © AFP

30 Zivilisten solle vum Islamesche Staat am Norde vu Syrien kalbliddeg ëmbruecht gi sinn. D’Leit hate versicht aus der Stad Al Bab ze flüchten. Membere vum IS wollten dat awer verhënneren an hu Sprengfalen installéiert.Zanter 2013 ass d’Stad Al Bab vum IS besat. D’Tierkei versicht zanter dem Summer d’Belagerung ze zerstéieren. Dat mat Buedemtruppen, déi d’Rebellen ënnerstëtzen. E Méindeg huet Ankara dann och nees d’Ënnerstëtzung aus der Loft duerch déi international Koalitioun gefuerdert. Déi misst hir Responsabilitéiten assuméieren, esou ee Spriecher vum tierkesche President Erdogan.