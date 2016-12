Internat.: Am meeschte gelies

Hien reagéiert domadder op eng Ausso vu sengem israeleschen Homolog, déi sech awer mëttlerweil als falsch erausgestallt huet. Den israeleschen Ausseminister soll nämlech gesot hunn: Am Fall wou de Pakistan Truppen a Syrien schécke géif, géif Israel d’Land mat engem Atomugrëff zerstéieren.Wéi gesot eng Fake News, ob déi den Pakistaner iwweräifreg reagéiert huet, an elo de Geck mat him gemaach gëtt.