Den Anis Amri gouf an Italien erschoss. © AFP

Zwee Deeg virun dem Berliner Attentat hätt Tunesien d’Expulsioun vum Anis Amri akzeptéiert. Dat sot e Méindeg de Spriecher vum tuneseschen Ausseministère der Noriichtenagence DPA. Ee Samschden hätten déi tunesesch Autoritéiten hiren Accord ginn, den Anis Amri nees opzehuelen. Dat nodeems seng Identitéit iwwerpréift an bestätegt gi wier. Een éischte Versuch wier wéinst der falscher Identitéit vum presuméierten Täter näischt ginn.Tunesien hätt d’Prozedur fir Expulsiounen onageschränkt agehalen, esou de Spriecher, deen domadder op den Drock vun Däitschland reagéiert huet. Berlin wëll jo datt d'Prozedur fir eng Persoun nees an Tunesien zeréck geschéckt ka ginn, soll méi séier ofgewéckelt ginn.Aus Däitschland ass et d'Nouvelle, datt verschidde Politiker fuerderen, datt déi zwee Polizisten, déi den Amri bei Mailand erschoss hunn, mam "Bundesverdienstkreuz" ausgezeechent misste ginn. D'Beamten hätten "für ihr entscheidenes Handeln eine Auszeichnung verdient", sot den Hans-Peter Uhl vun der CSU. Ee vun de Beamte gouf beim der Kontroll vum Amri ugeschoss an un der Schëller blesséiert, éier béid Polizisten zeréckgeschoss hunn.Weider ginn och Stëmmen haart, datt de polnesche Camionschauffer posthum geéiert misst ginn. De Lukasz Urban souz um Bäifuerersëtz, wéi den Terrorist seng Aktioun duerchzéie wollt a soll deem dunn an d'Steierrad gegraff hunn, fir nach Schlëmmeres z'evitéieren. Den Urban gouf am Camion dout opfonnt, hie gouf erschoss. Eng 32.000 Leit hunn op der Plattform change.org eng Petitioun ënnerschriwwen, déi och d'Bundesverdienstkreuz fir den Lukasz Urban fuerdert.