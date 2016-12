Polizisten aus dem Uganda © AFP (Archiv)

30 Persoune koumen am Uganda op engem Séi ëm d’Liewen, wéi si op engem Boot gefeiert hunn. Bei den Doudegen handelt et sech virun allem ëm Fussballspiller a Supporter. Wéi et schéngt sinn d’Leit um Schëff all op eng Säit gaangen, esou datt et ëmgekippt ass. Et ass dat zweet Ongléck vun där Zort am Uganda. Virun e puer Deeg hunn 20 Persounen hiert d’Liewe gelooss, wéi och hiert Boot ëmgetippt ass.