D'Ruine vun Aleppo © AFP

Et si grujeleg Decouverten, déi am Osten vun Aleppo an de fréiere Rebellequartiere gemaach goufen. Wéi de russesche Verdeedegungsministère matdeelt, wieren do e puer Massegriewer fonnt ginn. D’Persoune wiere grausam gefoltert an exekutéiert ginn. Wéi, missten elo Enquêten erausfannen. Déi géifen awer dorobber schléissen, datt de Westen seng Responsabilitéit fir d’Grausamkeete vun de Rebellen unerkenne misst.