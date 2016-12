Iwwer d'Flüchtlingsrouten, just den ëmgedréinte Wee, hu sech haut eng Grupp Leit zu Berlin op de Wee op Aleppo gemaach.

Si trëppelen op Aleppo, fir hir Solidaritéit mat de Leit an de syrescher Stad ze weisen. E puer Honnert Mënsche sinn op Stiefesdag zu Berlin fortgang, fir an e bësse méi wéi dräi Méint un der syrescher Grenz unzekommen. Dat Ganzt ass eng Initiative vun enger Journalistin a Bloggerin. D’Streck verleeft gréisstendeels iwwert d’Flüchtlingsrouten, just den ëmgedréinte Wee.Iwwert déi sozial Medie ginn d’Leit dann och um Lafende gehalen, wou de Grupp grad drun ass, fir mat ze trëppelen. Pro Dag wëll de Grupp 20 Kilometer packen.