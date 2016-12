© Polizei Berlin

No der feiger Attack op een Strummert am Metro zu Berlin huet d’Police elo Biller vun de presuméierten Täter publique gemaach, d’Beamte sinn nämlech do op d’Hëllef vu Baussen ugewisen. Et géif sech ëm 7 Jugendlecher handelen, déi op de Kamerabiller gutt z’erkenne sinn.An der Nuecht op e Sonnden haten déi Jonk Zeitungen ugefaangen, déi ee 37 Joer ale Mann op sech geluecht huet, fir net ze fréieren. Dem Affer ass bei der Aktioun näischt geschitt, well aner Passante behäerzt agegraff haten an d’Flame séier geläscht kruten.D’Police enquêtéiert wéinst versichtem Mord.Um Internetsite vun der Berliner Police gouf e Video publizéiert, wou een déi Verdächtegt an engem Zuch ka gesinn.