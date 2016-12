Ronn ee Mount nom Fliger-Accident an de Bierger vu Kolumbien schwätzt den Tëscherapport vun den Enquêten eng kloer Sproch ...

D'Maschinn vun der bolivianescher Gesellschaft LaMia ass wéinst ze wéineg Kerosin an den Tanken erofgefall.Weider heescht et, dass dëst de Piloten bewosst gewiescht wier – an awer hätte si nëmmen e puer Minutten, éier d'Charter-Maschinn erofgefall war, Alarm ginn.Beim Accident waren 71 Leit ëm d'Liewe komm, dorënner quasi d'komplett brasilianesch Football-Equipe vun Chapé-Coensé.Nëmme 6 Leit sollten de Crash iwwerliewen.