Et ass eng historesch Visite am US-Staat Hawaii, wou e Méindeg de japanesche Premier Shinzo Abe ukomm ass.Als éischte Regierungschef vu sengem Land besicht den Abe de Site vu Pearl Habor, wou de 7. Dezember 1941 d'japanesch Aviatioun grouss Deeler vun der US-Pazifikflott zerstéiert hat.Formell Excusë fir dës Attack sollen et awer keng ginn.Et ass fir d'éischt, datt e japaneschen Premier dëse Site vu Commemoratioun vun der USS Arizona besicht, wou eleng op deem Schëff eng ronn 1.200 amerikanesch Zaldoten hiert Liewe gelooss haten.Begleet gëtt den Abe bei dësem historesche Schrëtt vum US-President Obama, deen duerfir seng Vakanz op Honolulu ënnerbrécht.Während Méint war d'Attack am gréisste Secret virun 75 Joer vun de Japaner op Pearl Harbor preparéiert ginn, wou alles an allem sollten 2.400 Leit ëm d'Liewe kommen – doropshin haten d'USA offiziell Japan de Krich deklaréiert; dat selwecht sollt 3 Deeg drop Nazi-Däitschland mat den USA maachen.D'japanesch Arméi hat fir hir Attack 6 Krichs-Schëffer am Asaz, wouvunner 400 Fligeren an zwou Vaguë gestart waren: De Bilan war grujeleg mat 21 amerikanesche Schëffer, déi getraff goufen an ënnergoungen, grad wéi engen 330 zerstéierte Fligeren.